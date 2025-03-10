В Уфе ликвидировали пожар в центре города, из которого спасли четырех человек

В Уфе ранним утром 10 марта на Октябрьской революции загорелся бревенчатый дом на пять квартир. Огнем было охвачено все Г-образное здание.
Прибывшие на место сотрудники МЧС Башкирии вывели из пожара четырех человек. Уточняется, что спасенные из пожара уфимцы не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.
Сотрудники ведомстве не допустили распространения огня на соседние дома и оперативно потушили пожар.
— Причину пожара и обстоятельства произошедшего устанавливают дознаватели МЧС России, — заключили в пресс-службе ведомства.
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