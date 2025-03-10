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Два автомобиля столкнулись, а один из них загорелся в Минске на улице Куйбышева

В Минске на улице Куйбышева столкнулись два автомобиля, один из них загорелся.

Источник: Комсомольская правда

Авария, в результате которой загорелся автомобиль, произошла в Минске на улице Куйбышева в воскресенье, 9 марта 2025 года. Как сообщили в ГАИ, ДТП произошло около 17.30.

18-летний водитель, который находился за рулем автомобиля «Volkswagen», двигался по улице Куйбышева. В какой-то момент вблизи дома № 57 в результате несоблюдения безопасной дистанции он столкнулся с двигавшимся попутно маршрутным такси «Mercedes».

После столкновения произошло возгорание легкового автомобиля. Огонь потушили прибывшие на место аварии сотрудники МЧС.

Сообщается, что в результате аварии никто, к счастью, не пострадал, машины получили механические повреждения.

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