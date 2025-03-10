Под Краснодаром приставы устроили облаву на автомобилистов: арестовано 12 машин

Всего было обнаружено 17 неплательщиков. Пятеро из них оперативно погасили долги на месте, оплатив более 85 тысяч рублей, благодаря чему закрыли 30 исполнительных производств.



Автомобили 12 должников, которые не смогли оплатить задолженности, были арестованы. Два из них — «Мицубиси Галант» и «Хендай Солярис» — изъяты и переданы на хранение взыскателям, остальные машины остались у владельцев, но с запретом на использование.



В пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю отметили, что такие рейды помогают эффективно бороться с задолженностями и мотивировать граждан к своевременной оплате долгов.