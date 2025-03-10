В Екатеринбурге 13-летний мальчик угодил под трамвай

За рулем общественного транспорта находился 34-летний мужчина с 8-летним стажем вождения данной категории. За все это время к административной ответственности за нарушение ПДД ни разу не привлекался, во время ДТП был трезв. В момент происшествия в салоне трамвая находилось 30 пассажиров, они не пострадали. Водитель рассказал, что отъезжал от остановки и в боковое зеркало увидел ребенка, перебегавшего трамвайные пути. Столкновения избежать не удалось, мальчик упал на землю, а водитель применил экстренное торможение.