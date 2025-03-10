В Уфе достали легковушку, провалившуюся под землю на восемь метров

Как сообщает управление гражданской защиты Уфы, из-за провала диаметром семь метров под землю ушла «Лада Калина». На место прибыли спасатели, которые огородили яму глубиной восемь метров. С помощью спецтехники легковушку подняли на поверхность — машина получила механические повреждения. Также эвакуировали и стоявшие рядом автомобили. Среди людей, к счастью, никто не пострадал.