Сотрудница нижегородской стоматологии потеряла 6 млн рублей, вложившись в ценные бумаги

По словам потерпевшей, около месяца на сайте знакомств она общалась с мужчиной, который предложил ей заработать на рынке ценных бумаг. Он убедил ее вложить деньги в криптовалюту, пообещав высокую прибыль. Женщина перевела на указанные реквизиты 5,5 миллиона рублей личных сбережений и 500 тысяч рублей, взятых в кредит. После этого связь с мошенником прервалась, а обещанной прибыли она так и не получила.