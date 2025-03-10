Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудница нижегородской стоматологии потеряла 6 млн рублей, вложившись в ценные бумаги

Мошенник убедил ее вложить деньги в криптовалюту.

Источник: Время

46-летняя заведующая отделением стоматологической поликлиники в Нижнем Новгороде потеряла 6 млн рублей из-за мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По словам потерпевшей, около месяца на сайте знакомств она общалась с мужчиной, который предложил ей заработать на рынке ценных бумаг. Он убедил ее вложить деньги в криптовалюту, пообещав высокую прибыль. Женщина перевела на указанные реквизиты 5,5 миллиона рублей личных сбережений и 500 тысяч рублей, взятых в кредит. После этого связь с мошенником прервалась, а обещанной прибыли она так и не получила.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули 81-летнюю нижегородку, забрав у нее крупную сумму денег.