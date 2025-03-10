На Кубани обезвредили 62 боеприпаса времен Великой Отечественной войны

Одной из самых крупных находок стал арсенал, найденный в селе Супсех в Анапе. Во время земляных работ на стройке из-под земли достали 29 снарядов и 7 патронов для пулемета. Еще 11 минометных мин обнаружили в поселке Газырь Выселковского района возле железнодорожных путей.