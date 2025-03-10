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На Кубани обезвредили 62 боеприпаса времен Великой Отечественной войны

В феврале специалисты Росгвардии обезвредили на Кубани 62 боеприпаса, оставшихся со времен Великой Отечественной войны.

Взрывотехники ОМОН 17 раз выезжали в различные районы Краснодарского края после сообщений о находке подозрительных предметов.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии Кубани, чаще всего боеприпасы обнаруживали в Крымском районе. Жители натыкались на снаряды во время сельскохозяйственных работ, строительства и прогулок по лесу. Среди найденных предметов — гранаты Ф-1, артиллерийские снаряды калибра 105 мм, минометные мины калибра 81 мм и танковый боеприпас.

Одной из самых крупных находок стал арсенал, найденный в селе Супсех в Анапе. Во время земляных работ на стройке из-под земли достали 29 снарядов и 7 патронов для пулемета. Еще 11 минометных мин обнаружили в поселке Газырь Выселковского района возле железнодорожных путей.

Помимо этого, саперы Росгвардии работали в Абинске, Геленджике, а также в Северском, Кавказском, Темрюкском и Туапсинском районах. Все найденные взрывоопасные предметы уничтожены с соблюдением строгих мер безопасности.