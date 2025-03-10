Бродячая собака прокусила ладонь подростку, покупавшему шаурму в Минусинске

В Минусинске возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на подростка. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
По версии следствия, 7 марта двое подростков подошли к киоску на улице Центральная в Минусинске, чтобы купить шаурму. Во время ожидания заказа один из подростков пошел в супермаркет за напитками, когда на него напала бродячая собака и укусила за ладонь правой руки. 12-летнему пострадавшему оказали первую помощь и доставили в больницу.
Следователи установят тяжесть причиненного вреда здоровью и дадут правовую оценку деятельности должностных лиц, ответственных за содержание и отлов безнадзорных животных. Возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).
Ранее в Следственном комитете возбудили уголовное дело в связи с гибелью школьницы при пожаре.