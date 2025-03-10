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Севастопольские полицейские нашли троих подростков, которые ушли из дома

Севастопольские полицейские нашли троих подростков, которые ушли из дома, сообщает пресс-служба УМВД РФ по городу.

Из дома в неизвестном направлении ушли два 15-летних подростка (юноша и девушка) и 17-летний парень.

Вечером 9 марта правоохранителям поступила информация о том, что несовершеннолетние могут находиться в крымской столице. В итоге сотрудники полиции обнаружили всех троих подростков в одном из ТРЦ Симферополя.

По рекомендации врачей один из несовершеннолетних помещен в медицинское учреждение, второй — в социальный приют. Оба состоят на профилактическом учете. Девушка также поставлена на учет, ее передали матери.

Также с подростками и их законными представителями провели профилактические беседы.