Севастопольские полицейские нашли троих подростков, которые ушли из дома

Из дома в неизвестном направлении ушли два 15-летних подростка (юноша и девушка) и 17-летний парень.
Вечером 9 марта правоохранителям поступила информация о том, что несовершеннолетние могут находиться в крымской столице. В итоге сотрудники полиции обнаружили всех троих подростков в одном из ТРЦ Симферополя.
По рекомендации врачей один из несовершеннолетних помещен в медицинское учреждение, второй — в социальный приют. Оба состоят на профилактическом учете. Девушка также поставлена на учет, ее передали матери.
Также с подростками и их законными представителями провели профилактические беседы.