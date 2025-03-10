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Потеряла родителей: в Башкирии девятилетняя девочка выжила в смертельной аварии

Жизни потерявшей родителей в ДТП школьницы из Башкирии ничего не угрожает.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно состояние девятилетней девочки, которая пострадала в смертельном аварии в Хайбуллинском районе Башкирии. Напомним, трагедия унесла жизни ее родителей: 40-летнего отца и 31-летней матери.

Как сообщил глава республиканского минздрава Айрат Рахматуллин, с травмами школьницу доставили в больницу Сибая. Врачи стабилизировали ее состояние и оказали всю необходимую помощь.

— Пациентка находится в удовлетворительном состоянии, ее жизни ничего не угрожает, — добавил министр.

Мама выжившей девочки в тяжелом состоянии была доставлена в Акъярскую ЦРБ, где умерла в реанимационном отделении.

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