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ФСБ обвинила двух британских дипломатов в шпионаже

Федеральная служба безопасности России сообщила о выявлении двух сотрудников посольства Великобритании в Москве, занимавшихся разведывательно-подрывной деятельностью. Второй секретарь посольства Алкеш Одедра и Майкл Скиннер, супруг первого секретаря политического отдела Табасум Рашид, при въезде в Россию указали ложные данные, нарушив законодательство РФ. На этом основании МИД России лишил их аккредитации и предписал покинуть страну в течение двух недель.

Источник: РИА "Новости"

«ФСБ России выявила признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации», — заявили в спецслужбе.

В начале февраля британская сторона лишила аккредитации посла РФ в Лондоне Андрея Келина. Уточняется, что это ответная мера на «неспровоцированное и безосновательное» лишение аккредитации в России британского дипломата в ноябре прошлого года.

Тогда ФСБ обвинила второго секретаря политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкса Эдварда Прайора в шпионаже. По данным спецслужбы, при получении разрешения на въезд в страну дипломат намеренно указал ложные данные.