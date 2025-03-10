ФСБ обвинила двух британских дипломатов в шпионаже

Федеральная служба безопасности России сообщила о выявлении двух сотрудников посольства Великобритании в Москве, занимавшихся разведывательно-подрывной деятельностью. Второй секретарь посольства Алкеш Одедра и Майкл Скиннер, супруг первого секретаря политического отдела Табасум Рашид, при въезде в Россию указали ложные данные, нарушив законодательство РФ. На этом основании МИД России лишил их аккредитации и предписал покинуть страну в течение двух недель.