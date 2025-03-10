ФСБ обвинила двух британских дипломатов в шпионаже

«ФСБ России выявила признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации», — заявили в спецслужбе.
В начале февраля британская сторона лишила аккредитации посла РФ в Лондоне Андрея Келина. Уточняется, что это ответная мера на «неспровоцированное и безосновательное» лишение аккредитации в России британского дипломата в ноябре прошлого года.
Тогда ФСБ обвинила второго секретаря политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкса Эдварда Прайора в шпионаже. По данным спецслужбы, при получении разрешения на въезд в страну дипломат намеренно указал ложные данные.