В Щучинском районе легковушка врезалась в дерево, водитель в коме

Вечером 9 марта, около 17.30 водитель за рулем автомобиля Peugeot двигался по автодороге Протасовщина-Демброво-Острино в направлении горпоселка Острино. На 14-м километре автодороги он неправильно выбрал скорость движения, допустил занос транспортного средства, в результате съехал в правый по ходу движения кювет. Автомобиль врезался в придорожное дерево.