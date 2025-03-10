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В Щучинском районе легковушка врезалась в дерево, водитель в коме

10 марта, Гродно / Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе водитель Peugeot неправильно выбрал скорость движения и врезался в дерево, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Вечером 9 марта, около 17.30 водитель за рулем автомобиля Peugeot двигался по автодороге Протасовщина-Демброво-Острино в направлении горпоселка Острино. На 14-м километре автодороги он неправильно выбрал скорость движения, допустил занос транспортного средства, в результате съехал в правый по ходу движения кювет. Автомобиль врезался в придорожное дерево.

Водитель доставлен в больницу. Диагноз — закрытая черепно-мозговая травма тяжелой степени, ушиб головного мозга, кома.

По факту ДТП назначена проверка.