В Волжском районе произошла стрельба около кафе

Как пояснил подозреваемый, вечером 23 февраля он заметил машину соперника возле одного из поселковых кафе. Решив в очередной раз поговорить с ним о возлюбленной, он, не совладав с эмоциями, во время разговора выстрелил из пистолета, найденного незадолго до происшествия, в соперника. После чего, испугавшись содеянного, не оказав помощь пострадавшему, уехал домой, где был оперативно задержан сотрудниками полиции.