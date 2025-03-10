Суд оставил в СИЗО 21-летнего Давида Анашкина, пытавшего девушек на Урале

В Каменске-Уральском суд отказался выпускать на свободу 21-летнего Давида Анашкина, пытавшего девушек. Напомним, вечером 3 января он и еще четверо парней против воли вывезли четырех девушек на автомойку и издевались над ними около полутора часов.
Давид, его 16-летний брат и 17-летний друг поставили 18-летнюю Аню и ее 17-летнюю подругу на колени, обливали ледяной водой и избивали. Других двух подруг Ани заставили на это смотреть — к ним приставили двоих водителей из банды Давида.
23 февраля Давида, его младшего брата и 17-летнего друга отправили в СИЗО до 4 апреля. Их обвинили по статьям «Хулиганство, совершенное группой лиц», «Похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего» и «Понуждение к действиям сексуального характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Адвокат Давида Анашкина попросил смягчить подзащитному меру пресечения. Однако Свердловский областной суд отказал в апелляционной жалобе.
— Суд, рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы, — пояснили в пресс-службе Областного суда.
Напомним, случай с похищением девушек не единственный. Про пытки на автомойке сняли выпуск на шоу «Пусть говорят».