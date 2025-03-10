Суд оставил в СИЗО 21-летнего Давида Анашкина, пытавшего девушек на Урале

23 февраля Давида, его младшего брата и 17-летнего друга отправили в СИЗО до 4 апреля. Их обвинили по статьям «Хулиганство, совершенное группой лиц», «Похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего» и «Понуждение к действиям сексуального характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору».