Аферист обманул многодетную семью, пообещав ускорить очередь на квартиру

Аферист обманул многодетную семью на 2000 долларов и 1 тысячу белорусских рублей, он обещал ускорить очередь на строительство жилья с господдержкой, но сам и не думал этого делать.
Как пишут «Минск-Новости», дело в отношении ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности 38-летнего фигуранта уже передано в суд. Как выяснило следствие, несколько лет назад фигуранту позвонил друг детства и попросил проконсультировать родного брата. Мол тот — многодетный отец, семья стоит на очереди на улучшение жилищных условий, им уже предлагали варианты строительства в Минском районе, но они хотели бы жить именно в Минске.
Фигурант в просьбе не отказал, в июле 2021 года мужчины встретились, мошенник пообещал что-нибудь придумать.
И действительно через некоторое время вышел на связь, сообщив, что есть возможность построить квартиру в микрорайоне Лошица. Для положительного решения вопроса нужно передать некому должностному лицу вознаграждение — 2 тысячи долларов. долларов. Посовещавшись с супругой, многодетный отец на это согласился, передал и требуемую сумму в валюте, и 1000 белорусских рублей как благодарность злоумышленнику за содействие и помощь.
Стороны остались довольны друг другом. Однако никаких связей и знакомств у мошенника не было, он надеялся, что жилищный вопрос многодетной семьи разрешится сам по себе, поскольку государство поддерживает эту категорию граждан.
Однако мошенник действовал изощренней: он не только порекомендовал многодетному отцу прийти на прием к заместителю председателя районной администрации и рассказать, что он с семьей из пяти человек ютится в 14-ти метрах, но и даже записал его на прием.
Деньги фигурант потратил на личные нужды. Время шло, в ожидании будущего новоселья отец постоянно звонил фигуранту, чтобы узнать, как развиваются события, но тот отвечал односложно: «Ждите!», «Ищут варианты». В конечном счете, в декабре 2022-го злоумышленник заявил, что его «кинули», пообещав вернуть деньги, но так этого и не сделал. Многодетный отец обратился в милицию.
В отношении афериста возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.
«Вину гражданин полностью признал, причиненный потерпевшему ущерб добровольно возместил», — отметили правоохранители. Уголовное дело, как говорилось, передано в суд, в отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде личного поручительства.
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