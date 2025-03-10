Аферист обманул многодетную семью, пообещав ускорить очередь на квартиру

Как пишут «Минск-Новости», дело в отношении ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности 38-летнего фигуранта уже передано в суд. Как выяснило следствие, несколько лет назад фигуранту позвонил друг детства и попросил проконсультировать родного брата. Мол тот — многодетный отец, семья стоит на очереди на улучшение жилищных условий, им уже предлагали варианты строительства в Минском районе, но они хотели бы жить именно в Минске.