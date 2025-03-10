Под Волгоградом избившим водителя на АЗС цыганам грозит до 8 лет тюрьмы

— 21 декабря 2024 года на автозаправочной станции в городе Михайловке между водителями произошел конфликт из-за очередности. Во время словесной перепалки один из нападавших схватил потерпевшего со спины, удерживая его, а затем женщина нанесла ему удар палкой по спине, от которого мужчина упал на землю, — рассказали журналистам в СУ СК России по Волгоградской области.