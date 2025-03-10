Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом избившим водителя на АЗС цыганам грозит до 8 лет тюрьмы

В Михайловке Волгоградской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих цыган, избивших водителя на местной заправке.

Как сообщает ИА «Высота 102», Яну, Виктору и Тае Панченко грозит до 8 лет тюрьмы. Они обвиняются в хулиганстве, совершенном группой лиц.

— 21 декабря 2024 года на автозаправочной станции в городе Михайловке между водителями произошел конфликт из-за очередности. Во время словесной перепалки один из нападавших схватил потерпевшего со спины, удерживая его, а затем женщина нанесла ему удар палкой по спине, от которого мужчина упал на землю, — рассказали журналистам в СУ СК России по Волгоградской области.

Однако на этом цыгане не остановились. Они продолжили добивать водителя руками, ногами и палками.

В результате пострадавший попал в больницу, где у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, многочисленные ушибы, ссадины и кровоподтеки.

Сразу после происшествия в местный цыганский анклав нагрянули правоохранители. Вскоре были задержаны и подозреваемые в избиении мужчины.

Отметим, на сегодняшний день расследование завершено. Обвинительное заключение направлено в суд.