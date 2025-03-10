В Уфе вынесен приговор по делу «Башспирта»

В суде установлено, что с июня 2019 года по май 2022 года генеральный директор компании заключил с коммерческой организацией и индивидуальными предпринимателями три договора об аренде нежилых зданий в Уфе. Условия были заведомо невыгодными. Ежемесячная арендная плата значительно превышала рыночную стоимость и предусматривала дальнейшее ее увеличение арендодателем в одностороннем порядке.