В Уфе вынесен приговор по делу «Башспирта»

Кировский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу о причинении ущербу АО «Башспирт», сообщает прокуратура республики. Виновными признаны бывший генеральный директор предприятия Рауф Нугуманов, депутат Горсовета Уфы Артур Хазигалеев, а также экс-руководитель ООО Торговый дом «Башспирт» Александр Компанченко.
В зависимости от роли и степени участия они осуждены по п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
В суде установлено, что с июня 2019 года по май 2022 года генеральный директор компании заключил с коммерческой организацией и индивидуальными предпринимателями три договора об аренде нежилых зданий в Уфе. Условия были заведомо невыгодными. Ежемесячная арендная плата значительно превышала рыночную стоимость и предусматривала дальнейшее ее увеличение арендодателем в одностороннем порядке.
Кроме того, с сентября 2021 года по июнь 2022-го подсудимые путем обмана и злоупотребления доверием членов совета директоров указанных компаний приобрели право на имущество ООО ТД «Башспирт». Это были объекты недвижимости в пользу подконтрольных депутату двух организаций.
Ущерб предприятию составил 101 млн рублей.
Суд назначил Александру Компанченко 4 года и 6 месяцев в колонии-поселении. Хазигалеев и Нугуманов получили 4 года и 5 лет условно, с испытательными сроками на 2 и 3 года соответственно.