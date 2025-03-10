Московские предприниматели похитили деньги нижегородских детсадов

Контракт с тремя жителями Москвы на приобретение и поставку оборудования и мебели в девять детских садов в Нижнем Новгороде заключила местная администрация в декабре 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
На счета предпринимателей была произведена оплата в полном объеме, но контракты в полном объёме исполнены не были.
Было возбуждено уголовное дело.
Установлено, что трое жителей Москвы выиграли тендер на приобретение и поставку оборудования в детсады Нижнего Новгорода. В один детский сад они закупили и поставили необходимое оборудование, еще в несколько садов — частично поставили, а в три сада не было поставлено ничего.
При этом злоумышленники в адрес заказчика направили гарантийные письма о том, что все оборудование закуплено и хранится у производителей.
Однако на указанных складских помещениях закупленного имущества не обнаружено.
Сумма ущерба составила более 80 млн рублей. Один из обвиняемых добровольно возместил 1 млн рублей.
Всем злоумышленникам предъявлено обвинение и избраны меры пресечения.
Деньги мошенники перевели на личные счета и обналичили.