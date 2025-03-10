Московские предприниматели похитили деньги нижегородских детсадов

Установлено, что трое жителей Москвы выиграли тендер на приобретение и поставку оборудования в детсады Нижнего Новгорода. В один детский сад они закупили и поставили необходимое оборудование, еще в несколько садов — частично поставили, а в три сада не было поставлено ничего.