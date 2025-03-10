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Московские предприниматели похитили деньги нижегородских детсадов

Путем обмана они похитили 80 млн рублей.

Источник: Время

Контракт с тремя жителями Москвы на приобретение и поставку оборудования и мебели в девять детских садов в Нижнем Новгороде заключила местная администрация в декабре 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

На счета предпринимателей была произведена оплата в полном объеме, но контракты в полном объёме исполнены не были.

Было возбуждено уголовное дело.

Установлено, что трое жителей Москвы выиграли тендер на приобретение и поставку оборудования в детсады Нижнего Новгорода. В один детский сад они закупили и поставили необходимое оборудование, еще в несколько садов — частично поставили, а в три сада не было поставлено ничего.

При этом злоумышленники в адрес заказчика направили гарантийные письма о том, что все оборудование закуплено и хранится у производителей.

Однако на указанных складских помещениях закупленного имущества не обнаружено.

Сумма ущерба составила более 80 млн рублей. Один из обвиняемых добровольно возместил 1 млн рублей.

Всем злоумышленникам предъявлено обвинение и избраны меры пресечения.

Деньги мошенники перевели на личные счета и обналичили.