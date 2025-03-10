Врачи Владивостока спасли мужчину, проглотившего кусок пластика

Врачи Тысячекоечной больницы Владивостока спасли жизнь 64-летнему мужчине, который поступил в медучреждение с острым перитонитом. Как сообщил Telegram-канал больницы, причиной опасного состояния стал небольшой кусок пластика, который пациент случайно проглотил.
Инородное тело размером 1,5 на 2,5 сантиметра прошло через пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку, прежде чем застрять в тонком кишечнике. Острые края пластика повредили стенки кишки, вызвав воспаление брюшины. Мужчину доставили в больницу с нестерпимой болью в животе, и врачи сразу приступили к экстренной операции.
Хирурги провели сложное вмешательство: рассекли кишку, извлекли пластик и аккуратно ушили повреждённые ткани. Заведующий хирургическим отделением Дмитрий Фисун отметил, что операция была выполнена с ювелирной точностью, а своевременное обращение пациента за помощью сыграло ключевую роль в успешном исходе. Перитонит, напомнил врач, является угрожающим жизни состоянием, и промедление могло привести к трагическим последствиям.
Как позже выяснилось, мужчина случайно проглотил кусок пластика из банки с маринованными огурцами. Сам он был крайне удивлён, узнав о причине своих мучений. Послеоперационный период прошёл без осложнений, и сейчас пациент уже выписан из больницы, полностью восстановившись.