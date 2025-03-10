Врачи Владивостока спасли мужчину, проглотившего кусок пластика

Как позже выяснилось, мужчина случайно проглотил кусок пластика из банки с маринованными огурцами. Сам он был крайне удивлён, узнав о причине своих мучений. Послеоперационный период прошёл без осложнений, и сейчас пациент уже выписан из больницы, полностью восстановившись.