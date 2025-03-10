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На Лелюшенко в Ростове потушили баню, огнем было охвачено 15 кв. метров

24 человека на семи спецмашинах привлекли в Ростове во время тушения бани.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 10 марта, в Первомайском районе Ростова-на-Дону потушили возгорание в бане. Детали произошедшего уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Оказалось, что около 6:12 утра огонь разгорелся на Лелюшенко, 10 (территория развлекательного комплекса «Темерницкий»). Огнем было охвачено 15 кв. метров. Все полностью потушили в 7:14.

— На месте работали 24 человека, использовалось семь единиц техники. Пострадавших не было, — прокомментировали в МЧС.

Причину появления пламени сейчас уточняют специалисты.

Напомним, на прошлой неделе в Ростовской области при пожарах погибли пять человек.