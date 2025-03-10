На Лелюшенко в Ростове потушили баню, огнем было охвачено 15 кв. метров

Сегодня, 10 марта, в Первомайском районе Ростова-на-Дону потушили возгорание в бане. Детали произошедшего уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Оказалось, что около 6:12 утра огонь разгорелся на Лелюшенко, 10 (территория развлекательного комплекса «Темерницкий»). Огнем было охвачено 15 кв. метров. Все полностью потушили в 7:14.
— На месте работали 24 человека, использовалось семь единиц техники. Пострадавших не было, — прокомментировали в МЧС.
Причину появления пламени сейчас уточняют специалисты.
Напомним, на прошлой неделе в Ростовской области при пожарах погибли пять человек.