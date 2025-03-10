В Уфе огласили приговор трем фигурантам дела о хищении 101 млн рублей

В Уфе огласили приговор бывшему гендиректору АО «Башспирт» Рауфу Нугуманову, депутату Горсовета Артуру Хазигалееву и экс-руководителю ООО Торговый дом «Башспирт» Александру Компанченко. Их обвиняли в хищении имущества предприятия на 101 млн рублей и превышении должностных полномочий.
Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, с июня 2019 года по май 2022 года Нугуманов заключил три договора аренды нежилых помещений в Уфе с коммерческими структурами и индивидуальными предпринимателями, даже несмотря на то, что условия в контракте были невыгодными для предприятия, так аренда за помещения была сильно выше рыночных расценок. Также договор предусматривал его одностороннее расторжение.
Кроме того, в суде выяснилось, что с сентября 2021 года по июнь 2022 года обвиняемые незаконно передали права на недвижимость ООО ТД «Башспирт» в пользу двух организаций, контролируемых Хазигалеевым. Ущерб от действий мужчин был оценен в 101 млн рублей.
Суд признал всех троих виновными в предъявленных обвинениях и приговорил Компанченко к 4,5 годам колонии-поселения, Хазигалеева и Нугуманова к четырем и пяти годам условно.
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