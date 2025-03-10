В Уфе огласили приговор трем фигурантам дела о хищении 101 млн рублей

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, с июня 2019 года по май 2022 года Нугуманов заключил три договора аренды нежилых помещений в Уфе с коммерческими структурами и индивидуальными предпринимателями, даже несмотря на то, что условия в контракте были невыгодными для предприятия, так аренда за помещения была сильно выше рыночных расценок. Также договор предусматривал его одностороннее расторжение.