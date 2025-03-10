Подгоревшая пища стала причиной эвакуации торгового центра в Челнах

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, персонал ТЦ организовал эвакуацию.
По прибытии пожарных выяснилось, что в кафе на 3-м этаже произошло пригорание пищи. К счастью, обошлось без пострадавших.
В ТЦ Сити Молл на проспекте Чулман в Набережных Челнах сработала пожарная сигнализация.
Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, персонал ТЦ организовал эвакуацию.
По прибытии пожарных выяснилось, что в кафе на 3-м этаже произошло пригорание пищи. К счастью, обошлось без пострадавших.