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Подгоревшая пища стала причиной эвакуации торгового центра в Челнах

В ТЦ Сити Молл на проспекте Чулман в Набережных Челнах сработала пожарная сигнализация.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, персонал ТЦ организовал эвакуацию.

По прибытии пожарных выяснилось, что в кафе на 3-м этаже произошло пригорание пищи. К счастью, обошлось без пострадавших.