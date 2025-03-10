Иностранец взял в аренду отбойный молоток и сдал его в ломбард в Минске

37-летний иностранец в Минске взял в аренду отбойный молоток, сдал его в ломбард, а полученные 400 белорусских рублей потратил на личные нужды. Как пишут «Минск-Новости», 37-летний иностранец периодически проживал в Беларуси. В августе 2024 года он пришел в пункт проката, который находится на улице Кменногорской в Минске, и взял там в аренду отбойный молоток со всеми комплектующими. Стоимость молотка — 1500 белорусских рублей. В тот же день он сдал рабочий инструмент в ломбард, получил за него 400 рублей. Деньги он потратил на личные нужды.