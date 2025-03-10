Иностранец взял в аренду отбойный молоток и сдал его в ломбард в Минске

37-летний иностранец в Минске взял в аренду отбойный молоток, сдал его в ломбард, а полученные 400 белорусских рублей потратил на личные нужды. Как пишут «Минск-Новости», 37-летний иностранец периодически проживал в Беларуси. В августе 2024 года он пришел в пункт проката, который находится на улице Кменногорской в Минске, и взял там в аренду отбойный молоток со всеми комплектующими. Стоимость молотка — 1500 белорусских рублей. В тот же день он сдал рабочий инструмент в ломбард, получил за него 400 рублей. Деньги он потратил на личные нужды.
«Примечательно, что на следующий день иностранец совершил два аналогичных преступления в Октябрьском районе, за что был осужден в октябре», — сообщили правоохранители.
Через какое-то время индивидуальный предприниматель, хозяин пункта проката, начал звонить по номеру телефона клиента, но аппарат все время был выключен.
Мужчина даже заехал к нему домой, но не застал там фигуранта. Поняв, что его обманули, потерпевший обратился с заявлением в милицию.
В отношении 37-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, он взят под стражу. Аферист свою вину полностью признал, при этом причиненный ущерб не возместил. Согласно заключению экспертов, иностранец нуждается в принудительном лечении от наркомании.
Ранее мы писали о том, что аферист обманул многодетную семью на 2 тысячи долларов, пообещав ускорить очередь на жилье (схема был простой — тут про это).