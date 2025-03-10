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Четыре человека пострадали в двух ДТП в Арзамасском округе

Аварии случились 9 марта.

Источник: пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области

Четыре человека пострадали в двух ДТП в Арзамасском округе 9 марта. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

По информации ведомства, 9 марта в 07:00 произошла авария на трассе М-12. 24-летний водитель автомобиля Лада Калина уснул за рулем и столкнулся с фурой Scania. Пострадал водитель легковушки и его 24-летний пассажир. Их доставили в травмпункт Арзамаса.

Второе ДТП произошло в 15:00 на трассе Нижний Новгород — Саратов. 59-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Kia Ceed. Пострадали пассажирки легковушек. Их доставили в травмпункт Арзамаса.