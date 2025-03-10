В Ленинградской области иномарка протаранила семь машин и въехала в стену

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 мар — РИА Новости. Полиция ищет водителя Infiniti, который, предположительно, в пьяном виде протаранил семь припаркованных автомобилей, а затем въехал в стену здания в поселке в Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, инцидент произошел накануне вечером около дома № 15 на Западном проезде в поселке имени Свердлова Всеволожского района Ленобласти.
«Неустановленный водитель, управляя автомобилем Infiniti, предположительно, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и совершил наезд сразу на 7 припаркованных автомобилей, после чего въехал в стену здания. После ДТП его виновник, оставив автомобиль, скрылся», — говорится в сообщении.
Как отмечается, пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка, водитель разыскивается.