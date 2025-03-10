В Ленинградской области иномарка протаранила семь машин и въехала в стену

«Неустановленный водитель, управляя автомобилем Infiniti, предположительно, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и совершил наезд сразу на 7 припаркованных автомобилей, после чего въехал в стену здания. После ДТП его виновник, оставив автомобиль, скрылся», — говорится в сообщении.