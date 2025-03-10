Сотрудники петербургского УФСБ прикрыли нарколабораторию и изъяли 5 кг веществ

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось не только обнаружить нарколабораторию, но и изъять оттуда порядка пяти килограмм запрещенного вещества порошкообразного вида. Также на месте сотрудники УФСБ обнаружили сто литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и химикаты.
Организатора производства задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере. Сейчас он находится под стражей, а правоохранительные органы уточняют все обстоятельства инцидента.