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Сотрудники петербургского УФСБ прикрыли нарколабораторию и изъяли 5 кг веществ

Сотрудники управления ФСБ России по Петербургу пресекли деятельность нарколаборатории и задержали организатора. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по городу и Ленобласти.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось не только обнаружить нарколабораторию, но и изъять оттуда порядка пяти килограмм запрещенного вещества порошкообразного вида. Также на месте сотрудники УФСБ обнаружили сто литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и химикаты.

Организатора производства задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере. Сейчас он находится под стражей, а правоохранительные органы уточняют все обстоятельства инцидента.