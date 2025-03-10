В Омской области в прошлом году бесследно пропали более 800 человек

В 2024 году на территории Омской области без вести пропали 805 человек. За январь и февраль 2025 года — шесть. Об этом сообщает NGS55 со ссылкой на УМВД России по Омской области.
В ведомстве рассказали, что 355 человек на данный момент находятся в федеральном розыске (66 женщин, 269 мужчин и 24 ребенка). Живыми нашли 58 человек, еще 16 человек считают погибшими.
Ранее «КП — Омск» сообщала, что пропавшая 17-летняя омичка почти два года жила у пожилой пары. Поиски девушки велись еще 2023 года. Об этом в полицию сообщил мужчина, который заявил, что они с супругой относятся к ней как к дочери.