В Омской области в прошлом году бесследно пропали более 800 человек

Ранее «КП — Омск» сообщала, что пропавшая 17-летняя омичка почти два года жила у пожилой пары. Поиски девушки велись еще 2023 года. Об этом в полицию сообщил мужчина, который заявил, что они с супругой относятся к ней как к дочери.