В Петербурге после кражи букетов с Пискаревского кладбища завели дело

По данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, фигуранты дела в Международный женский день пытались набрать и увезти для продажи ранее возложенные делегацией Мьянмы цветы к монументу Мать-Родина на Пискаревском кладбище. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.