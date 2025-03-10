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В Петербурге после кражи букетов с Пискаревского кладбища завели дело

МВД: в Петербурге после кражи букетов с Пискаревского кладбища завели дело.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 мар — РИА Новости. Уголовное дело о надругательстве над местами захоронения возбудили в отношении мужчины и женщины, задержанных 8 марта при погрузке в автомобиль 12 букетов с Пискаревского мемориального кладбища, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранним утром 8 марта охранник Пискаревского мемориального кладбища сообщил в полицию о том, что два человека загружают в автомобиль букеты цветов. На место прибыли правоохранители и задержали 39-летнего петербуржца и его 27-летнюю спутницу.

«Отделом дознания УМВД России по Калининскому району возбуждено уголовное дело по пункту “а” части 2 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)», — говорится в сообщении.

По данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, фигуранты дела в Международный женский день пытались набрать и увезти для продажи ранее возложенные делегацией Мьянмы цветы к монументу Мать-Родина на Пискаревском кладбище. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.