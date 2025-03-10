В Башкирии ищут 27-летнюю мать-должницу

В Башкирии Хайбуллинское районное отделение судебных приставов объявило в розыск 27-летнюю Татьяну Мартенс. Девушку ищут за систематическую неуплату алиментов.
По данным ведомства, уроженка Орска уже долгое время уклоняется от исполнения судебного решения, обязывающего ее выплачивать алименты на содержание несовершеннолетней дочери. На сегодняшний день сумма задолженности превышает 180 тысяч рублей.
— В отношении Мартенс возбуждено исполнительное производство, однако ее местонахождение остается неизвестным. Предполагается, что женщина может скрываться на территории Уфы, — уточнили В УФССП по РБ.
Судебные приставы призывают граждан сообщать любую информацию, которая может помочь в установлении местонахождения Татьяны Мартенс, по номерам 8 (347) 273−56−40, 8 (34746) 2−73−05.
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