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Прокуратура Москвы просит возбудить дело против участницы движения «Голос» Карезиной

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Прокуратура Москвы направила в следственные органы материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении участницы признанного нежелательным в РФ движения «Голос» (также признано в РФ иноагентом) Инны Карезиной (признана в РФ иноагентом) за нарушения закона об иноагентах. Об этом сообщили в столичном надзорном ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

Там отметили, что Карезина была дважды в течение года привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ). С сентября по декабрь 2024 года, находясь за пределами РФ, в нарушение порядка деятельности иностранного агента она продолжила распространение сообщений и материалов в соцсети без соответствующей маркировки.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Карезиной по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)», — говорится в сообщении. Результаты их рассмотрения находятся на контроле в прокуратуре Москвы.

Карезина, согласно открытым данным, является участницей движения «Голос», которое было признано иноагентом в 2013 году. В 2016 году решением Пресненского суда Москвы это движение было ликвидировано по иску Минюста, но продолжало работу без регистрации. В 2021 году «Голос» внесли в новый реестр незарегистрированных организаций-иноагентов и признали нежелательным на территории России.