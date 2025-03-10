Прокуратура Москвы просит возбудить дело против участницы движения «Голос» Карезиной

Там отметили, что Карезина была дважды в течение года привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ). С сентября по декабрь 2024 года, находясь за пределами РФ, в нарушение порядка деятельности иностранного агента она продолжила распространение сообщений и материалов в соцсети без соответствующей маркировки.
«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Карезиной по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)», — говорится в сообщении. Результаты их рассмотрения находятся на контроле в прокуратуре Москвы.
Карезина, согласно открытым данным, является участницей движения «Голос», которое было признано иноагентом в 2013 году. В 2016 году решением Пресненского суда Москвы это движение было ликвидировано по иску Минюста, но продолжало работу без регистрации. В 2021 году «Голос» внесли в новый реестр незарегистрированных организаций-иноагентов и признали нежелательным на территории России.