Прокуратура Москвы просит возбудить дело против участницы движения «Голос» Карезиной

Там отметили, что Карезина была дважды в течение года привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ). С сентября по декабрь 2024 года, находясь за пределами РФ, в нарушение порядка деятельности иностранного агента она продолжила распространение сообщений и материалов в соцсети без соответствующей маркировки.