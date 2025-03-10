Появились подробности о британском шпионе, выявленном в Москве

Согласно информации в одной из соцсетей, Майкл Скиннер с января 2022 по ноябрь 2024 года работал в представительстве Великобритании в ЕС в качестве первого секретаря. До этого он трудился в МИД страны в качестве руководителя направления. Скиннер также около года работал в управлении по налоговым и таможенным сборам Британии в качестве руководителя направления и менеджера по планированию. Кроме того, в его послужном списке работа в программе European Fast Stream (программа для талантливых студентов вузов, планирующих работать в представительствах ЕС, базирующихся в Брюсселе, Люксембурге).
Ранее ФСБ России сообщила, что выявила еще двух шпионов, работавших под крышей посольства Великобритании в Москве, их разведывательно-подрывная работа угрожала безопасности РФ, дипломатов лишают аккредитации, за две недели они должны покинуть Россию. «Достоверно установлено, что направленные в Москву второй секретарь посольства Алкеш Одедра,
По информации ФСБ, «на указанном основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Алкеша Одедры и Майкла Скиннера аккредитаций, им предписано покинуть Россию в двухнедельный срок».
«ФСБ России продолжит работу по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб всеми доступными методами», — указывается в сообщении.
Вскрытие противоправной деятельности Одедры и Скиннера — не первый удар, нанесенный за последние полгода российской контрразведкой по шпионскому «гнезду» под крышей британского посольства в Москве.
В сентябре 2024 года российская сторона пошла на беспрецедентный шаг — была прекращена аккредитация шести сотрудников политотдела посольства Британии, занимавшихся разведывательно-подрывной работой. ФСБ тогда заявила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки. Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ, был назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, после начала российской специальной военной операции ставший спецслужбой, основная задача которой — нанесение стране стратегического поражения России.
Отмечалось, что выдворенные британцы, в числе прочего, посещали сборища НКО-иноагентов, занимающихся лоббизмом интересов мигрантов, что Лондон засылает в Россию разведчиков под видом дипломатов, а для прикрытия шпионских акций использует малолетних детей. Поэтому ни о каком дипломатическом этикете не может идти и речи, подчеркивали в ФСБ, а намеки о необходимости прекратить подрывную работу англичане не воспринимают, поэтому поначалу из России вышвырнули шестерых.
Но этим дело не ограничилось. В конце ноября 2024-го ФСБ заявила, что второй секретарь отдела посольства Британии Уилкс Эдвард Прайор вел разведывательно-подрывную работу против России. Примечательно, что он «отличился» очень быстро — сменяя на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России, Прайор при получении разрешения на въезд в РФ намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство.