Появились подробности о британском шпионе, выявленном в Москве

Согласно информации в одной из соцсетей, Майкл Скиннер с января 2022 по ноябрь 2024 года работал в представительстве Великобритании в ЕС в качестве первого секретаря. До этого он трудился в МИД страны в качестве руководителя направления. Скиннер также около года работал в управлении по налоговым и таможенным сборам Британии в качестве руководителя направления и менеджера по планированию. Кроме того, в его послужном списке работа в программе European Fast Stream (программа для талантливых студентов вузов, планирующих работать в представительствах ЕС, базирующихся в Брюсселе, Люксембурге).