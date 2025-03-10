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Следователи начали проверку после гибели двух рыбаков под Волгоградом

В Городищенском районе водолазы вытащили из реки тела двоих мужчин. Правоохранители установят все обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, 8 марта двое мужчин рыбачили в хуторе Красный Пахарь. Они вышли на неокрепший лед реки Россошки, который не выдержал их веса. Рыбаки провалились в воду.

Очевидцы сообщили о случившемся в спасательную службу. Водолазы обнаружили мужчин уже мертвыми, сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в поисковых мероприятиях задействовали 5 специалистов и 1 единицу спецтехники.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося. После проверки сотрудники СК примут процессуальное решение.