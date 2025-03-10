Прокуратура просит не отправлять блогера Митрошину под арест

Напомним, на Кубани следователи задержали Александру Митрошину. Ее обвиняют в «отмывании» денег в крупном размере. По версии следствия, она получила больше 127 млн рублей из-за уклонения от уплаты налогов. Их часть она легализовала после покупки жилплощади в Москве. Уголовное дело на нее завели еже в 2023 года. Митрошиной грозит до семи лет лишения свободы.