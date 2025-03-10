Прокуратура просит не отправлять блогера Митрошину под арест

Прокуратура просит не отправлять блогера Александру Митрошину под арест, сообщает ТАСС.
Уточняется, что прокуратура хочет, чтобы девушка отправилась под домашний арест.
Ранее СК обратится в суд с ходатайством о мере пресечения блогеру Митрошиной. При этом, по словам адвоката блогера Михаила Мушаилова, защита будет просить о домашнем аресте.
Напомним, на Кубани следователи задержали Александру Митрошину. Ее обвиняют в «отмывании» денег в крупном размере. По версии следствия, она получила больше 127 млн рублей из-за уклонения от уплаты налогов. Их часть она легализовала после покупки жилплощади в Москве. Уголовное дело на нее завели еже в 2023 года. Митрошиной грозит до семи лет лишения свободы.
Мы писали, суд арестовал имущество блогера Елены Блиновской в Адыгее. Это 12 счетов, находящихся в различных банках, а также мотоцикл «Харлей Дэвидсон», снегоболотоход, моторная лодка, гидроцикл, семь прицепов к легковым автомобилям. Также под арест попали 54 расчетных счета в Обществах с ограниченной ответственностью.