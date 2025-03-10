Мать и семилетний ребенок попали в реанимацию после пожара в Копыльском районе

Как проинформировали в МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 6.10 утра в воскресенье, 9 марта 2025 года. Сотрудники оперативно выехали на место, в деревню Великая Раевка, Копыльского района, где увидели горящий открытым пламенем дом. Хозяин дома был во дворе и сообщил, что все члены семьи успели покинуть горящее здание и находятся у соседей.