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Пакет марихуаны нашли и изъяли у жителя Воронежской области

52-летний житель воронежского села хранил в доме пакет с сушеной коноплей.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские узнали, что 52-летний ранее судимый житель села Чигорак Борисоглебского района Воронежской области хранит в доме на улице Красная наркотическое средство.

Оперативники пришли к мужчине с обыском и обнаружили в одном из сараев пакет с измельченным веществом растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, что это марихуана, вес которой составил 427 грамм.

Владелец дома признался, что нашел дикорастущие растения конопли в сентябре прошлого года и хранил их для личного употребления. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.