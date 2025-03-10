Пакет марихуаны нашли и изъяли у жителя Воронежской области

Полицейские узнали, что 52-летний ранее судимый житель села Чигорак Борисоглебского района Воронежской области хранит в доме на улице Красная наркотическое средство.
Оперативники пришли к мужчине с обыском и обнаружили в одном из сараев пакет с измельченным веществом растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, что это марихуана, вес которой составил 427 грамм.
Владелец дома признался, что нашел дикорастущие растения конопли в сентябре прошлого года и хранил их для личного употребления. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.