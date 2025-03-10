В Приморье выявили новую схему мошенничества с «недоплаченной пенсией»

Пенсионеров Приморского края предупреждают о новой схеме мошенничества. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное правительство.
Мошенники от имени пенсионного фонда звонят и сообщают гражданам, что им неправильно рассчитали пенсию и не доплатили ее. Далее аферисты обещают перечислить недостающую сумму и просят сообщить данные банковской карты.
Как рассказала жительница Приморья, ей позвонила женщина якобы из пенсионного фонда, представилась руководителем краевого отделения. Однако звонившая постоянно путалась и ошибалась. Женщине сообщили, что ей не доплатили 49,7 тысячи рублей пенсии, и попросили назвать номер карты и код для начисления недостающей суммы. Но когда пенсионерка спросила адрес отделения, звонившая назвала его неправильно — указала не тот номер дома.
Жительница Приморья позвонила в отделение, где ей сказали, что звонили мошенники. Год закончился, и злоумышленники «играют» на недоплатах пенсий.