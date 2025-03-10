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Стали известны подробности ДТП в Феодосии с двумя пострадавшими

Авария случилась на трассе Феодосия — Орджоникидзе 8 марта.

Источник: Пресс-служба "КРЫМ-СПАС"

На место происшествия выезжали сотрудники аварийно-спасательного отряда «Крым-СПАС» в составе четырех человек и ГУ МЧС республики.

В пресс-службе «Крым-СПАС» рассказали, что один из двух легковых автомобилей в результате аварии съехал в кювет. Пострадали два пассажира этой машины, их передали прибывшим на место медикам скорой помощи.

Также спасатели провели комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на месте аварии.

Напомним, ранее мы писали — машина скорой в Феодосии снесла новый музыкальный фонтан. По неизвестным причинам карета скорой помощи заехала на новый светомузыкальный фонтан и провалила его. Обошлось без пострадавших.