Трех жителей освобожденных пунктов Курской области госпитализировали

В воскресенье, 9 марта, Минобороны сообщило об освобождении сел Малая Локня, Черкасское Поречное и Лебедевка, а также хутора Косица. Всего с вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область 6 августа 2024 года Россия вернула под свой контроль 32 населенных пункта в регионе.