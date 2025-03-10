В Хабаровске девушка чудом избежала нападения со стороны водителя такси

Пассажирка вызвала такси, но во время поездки водитель стал вести себя неадекватно. Он отклонился от маршрута, делал девушке недвусмысленные намеки и, получив отказ, стал агрессивным. По её словам, она едва смогла избежать нападения и испытала сильный стресс.