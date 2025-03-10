В Хабаровске девушка чудом избежала нападения со стороны водителя такси

В Хабаровске водитель такси службы «Максим» угрожал пассажирке, начал к ней приставать, завёз в безлюдное место, но ей удалось спастись, сообщает телеграм-канал «Пульс 27».
Пассажирка вызвала такси, но во время поездки водитель стал вести себя неадекватно. Он отклонился от маршрута, делал девушке недвусмысленные намеки и, получив отказ, стал агрессивным. По её словам, она едва смогла избежать нападения и испытала сильный стресс.
Этот случай стал уже не первым за последнее время. По информации «Пульс 27», на прошлой неделе в Хабаровске другой таксист из того же сервиса изнасиловал пассажирку.
Телеграм-канал «Полиция Хабаровска» сообщил, что ведут проверку информации, размещённой в соцсетях. В ходе разбирательства сотрудники УМВД выяснят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям водителя.