Экс-директора УКС будут судить в Минске: злоупотребил служебными полномочиями за взятку

Согласно материалам дела, обвиняемый при пособничестве представителя коммерческой структуры с 11 июня 2019 года по 27 мая 2022 года, работая в должности директора УКС, организовал внесение заведомо ложных сведений об объемах и качестве выполненных работ по объекту строительства. После чего обеспечил оплату в адрес заинтересованного юридического лица денежных средств, чем причинил возглавляемому предприятию ущерб в сумме не менее Br1,3 млн, а также существенный вред государственным и общественным интересам.