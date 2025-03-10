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Экс-директора УКС будут судить в Минске: злоупотребил служебными полномочиями за взятку

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя одного из столичных управлений капитального строительства — он обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями за взятку, полученную от представителей коммерческой организации, что повлекло тяжкие последствия, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ надзорного ведомства.

Также будут судить представителя коммерческой структуры — ему вменены в вину дача взятки директору УКС и пособничество в злоупотреблении служебными полномочиями.

Согласно материалам дела, обвиняемый при пособничестве представителя коммерческой структуры с 11 июня 2019 года по 27 мая 2022 года, работая в должности директора УКС, организовал внесение заведомо ложных сведений об объемах и качестве выполненных работ по объекту строительства. После чего обеспечил оплату в адрес заинтересованного юридического лица денежных средств, чем причинил возглавляемому предприятию ущерб в сумме не менее Br1,3 млн, а также существенный вред государственным и общественным интересам.

Директор УКС ранее осужден приговором суда за получение взятки в размере Br110 тыс. к наказанию в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере Br160 тыс. и лишением права занимать руководящие должности на срок 5 лет.

Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета.

Изучение материалов дела показало, что предварительное расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно. Противоправные действия бывшего директора УКС верно квалифицированы по ч.3 ст. 424 УК, а представителя коммерческой структуры — по ч.6 ст. 16, ч.3 ст. 424, ч.2 ст. 431 УК.

Оснований для изменения ранее избранной в отношении бывшего директора УКС меры пресечения в виде заключения под стражу нет.