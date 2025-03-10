Экс-директора УКС будут судить в Минске: злоупотребил служебными полномочиями за взятку

Также будут судить представителя коммерческой структуры — ему вменены в вину дача взятки директору УКС и пособничество в злоупотреблении служебными полномочиями.
Согласно материалам дела, обвиняемый при пособничестве представителя коммерческой структуры с 11 июня 2019 года по 27 мая 2022 года, работая в должности директора УКС, организовал внесение заведомо ложных сведений об объемах и качестве выполненных работ по объекту строительства. После чего обеспечил оплату в адрес заинтересованного юридического лица денежных средств, чем причинил возглавляемому предприятию ущерб в сумме не менее Br1,3 млн, а также существенный вред государственным и общественным интересам.
Директор УКС ранее осужден приговором суда за получение взятки в размере Br110 тыс. к наказанию в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере Br160 тыс. и лишением права занимать руководящие должности на срок 5 лет.
Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета.
Изучение материалов дела показало, что предварительное расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно. Противоправные действия бывшего директора УКС верно квалифицированы по ч.3 ст. 424 УК, а представителя коммерческой структуры — по ч.6 ст. 16, ч.3 ст. 424, ч.2 ст. 431 УК.
Оснований для изменения ранее избранной в отношении бывшего директора УКС меры пресечения в виде заключения под стражу нет.