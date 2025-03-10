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Жительница Башкирии зарезала своего супруга

Жительница Башкирии зарезала своего супруга.

Источник: Башинформ

45-летняя жительница Кумертау обвиняется в убийстве супруга. По данным объединенной пресс-службы судов РБ, 9 марта Кумертауский межрайонный суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца — до 7 мая. Так, 7 марта женщина, находясь в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры нанесла один удар ножом в грудную клетку своего супруга. От полученного телесного повреждения мужчина скончался на месте происшествия.

Постановление суда о мере пресечения пока не вступило в законную силу.