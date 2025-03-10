За полчаса на трассе Самара — Оренбург 10 марта произошли два ДТП

Утром 10 марта на трассе Самара — Оренбург произошли сразу два ДТП с разницей всего в полчаса. В них пострадали два человека. О подробностях аварий рассказали в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
— Около 07.21 в районе села Ветлянка в Нефтегорском районе с дороги опрокинулся автомобиль SsangYong, — следует из пресс-релиза учреждения.
В этом ДТП один человек получил травмы.
А в 07.49 ДТП произошло уже на 49 километре трассы в кювет съехал автомобиль ТагАЗ Tager, и снова один человек пострадал. На место происшествия выезжали полицейские, медики, пожарные-спасатели ПСО № 36.