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За полчаса на трассе Самара — Оренбург 10 марта произошли два ДТП

Два человека пострадали в двух авариях на дороге Самара — Оренбург.

Источник: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Утром 10 марта на трассе Самара — Оренбург произошли сразу два ДТП с разницей всего в полчаса. В них пострадали два человека. О подробностях аварий рассказали в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

— Около 07.21 в районе села Ветлянка в Нефтегорском районе с дороги опрокинулся автомобиль SsangYong, — следует из пресс-релиза учреждения.

В этом ДТП один человек получил травмы.

А в 07.49 ДТП произошло уже на 49 километре трассы в кювет съехал автомобиль ТагАЗ Tager, и снова один человек пострадал. На место происшествия выезжали полицейские, медики, пожарные-спасатели ПСО № 36.