Депутаты Башкирии предложили утвердить новый праздничный день

В Башкирии может появиться новый праздничный день. Депутаты регионального правительства предложили ввести День работника сферы молодежной политики РБ. Предполагается, что отмечать его будут ежегодно в последнюю субботу июня, то есть в День молодежи.
По словам спикера республиканского Заксобрания Константина Толкачева, учреждение праздника будет символом признания значимости профессии.
Добавим, что в Башкирии работают почти 70 учреждений молодежной политики, в которых заняты более 1,5 тысяч сотрудников.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.