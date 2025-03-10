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Депутаты Башкирии предложили утвердить новый праздничный день

В Башкирии может появиться новый праздник.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии может появиться новый праздничный день. Депутаты регионального правительства предложили ввести День работника сферы молодежной политики РБ. Предполагается, что отмечать его будут ежегодно в последнюю субботу июня, то есть в День молодежи.

По словам спикера республиканского Заксобрания Константина Толкачева, учреждение праздника будет символом признания значимости профессии.

Добавим, что в Башкирии работают почти 70 учреждений молодежной политики, в которых заняты более 1,5 тысяч сотрудников.

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