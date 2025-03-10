Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на Вишневского в Казани

«Те, кто поступил находятся в состоянии средней степени тяжести, в сознании. Всем пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пациенты продолжают поступать», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе городской клинической больницы № 7.
«Татар-информ» рассказывал, что в Казани легковушка влетела в автобусную остановку. В результате ДТП пострадало 11 человек. Девять человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, двоим госпитализация не потребовалась. Восемь взрослых госпитализированы в 7 ГКБ, ребенок — в ДРКБ.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения».