Мотоциклист погиб в ДТП в Пуховичском районе

9 марта около 20.09 на пересечении дорог Н9386 Едлино — Залесье — Седча и Н9350 Голоцк — Зазерье — Седча — Озеричино в Пуховичском районе 27-летная местная жительница на Volkswagen не предоставила преимущество в движении мотоциклу MMVZ двигавшемуся по главной дороге под управлением 34-летнего жителя Пуховичского района. Мотоциклист не имел водительского удостоверения и находился без защитного шлема. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.