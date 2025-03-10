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Мотоциклист погиб в ДТП в Пуховичском районе

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклист погиб в ДТП в Пуховичском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

9 марта около 20.09 на пересечении дорог Н9386 Едлино — Залесье — Седча и Н9350 Голоцк — Зазерье — Седча — Озеричино в Пуховичском районе 27-летная местная жительница на Volkswagen не предоставила преимущество в движении мотоциклу MMVZ двигавшемуся по главной дороге под управлением 34-летнего жителя Пуховичского района. Мотоциклист не имел водительского удостоверения и находился без защитного шлема. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По факту аварии проводится проверка.