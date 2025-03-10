Самолет рейсом Тобольск — Самара попал под «глушилки»

Как стало известно, 9 марта в небе над Уфой, в зоне действия самарских авиадиспетчеров, экипаж судна сообщил об отказе обоих комплектов бортовых ответчиков. По предварительной информации, на их работу могли воздействовать средства радиоэлектронной борьбы, сообщили в Telegram-канале «AVIAINCIDENT».