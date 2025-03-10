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Самолет рейсом Тобольск — Самара попал под «глушилки»

Экипажем было принято решение снизить высоту.

Экипаж самолёта компании «UVT Aero», выполнявшего рейс UVT276 Тобольск — Самара, столкнулся с технической неисправностью в работе бортовых ответчиков.

Как стало известно, 9 марта в небе над Уфой, в зоне действия самарских авиадиспетчеров, экипаж судна сообщил об отказе обоих комплектов бортовых ответчиков. По предварительной информации, на их работу могли воздействовать средства радиоэлектронной борьбы, сообщили в Telegram-канале «AVIAINCIDENT».

Сигнал «Срочность» не объявляли. Воздушное судно продолжило путь и благополучно приземлилось в аэропорту «Курумоч», пишет ГТРК-Самара.