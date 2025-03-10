В Бобруйском районе подростки подожгли камыш, а потом тушили огонь куртками и газировкой

Днем 9 марта трое 12-летних подростков прогуливались вдоль дороги в агрогородке Горбацевичи Бобруйского района. Предположительно, одна из девочек решила поджечь камыш. Подростки не ожидали, что огонь мгновенно перебросится на сухую траву и помчится по полю.
Испуганные дети сняли куртки и стали тушить пожар. В ход пошла даже кока-кола. На помощь примчался отец одной из девочек, и общими усилиями они остановили пламя до прибытия подразделений МЧС.
Подростки не пострадали. Ребята испортили только верхнюю одежду, которой тушили пламя.