Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бобруйском районе подростки подожгли камыш, а потом тушили огонь куртками и газировкой

10 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйском районе подростки подожгли камыш, а огонь перекинулся на поле. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Днем 9 марта трое 12-летних подростков прогуливались вдоль дороги в агрогородке Горбацевичи Бобруйского района. Предположительно, одна из девочек решила поджечь камыш. Подростки не ожидали, что огонь мгновенно перебросится на сухую траву и помчится по полю.

Испуганные дети сняли куртки и стали тушить пожар. В ход пошла даже кока-кола. На помощь примчался отец одной из девочек, и общими усилиями они остановили пламя до прибытия подразделений МЧС.

Подростки не пострадали. Ребята испортили только верхнюю одежду, которой тушили пламя.