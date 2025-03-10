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Под Воронежем рецидивист украл из дома сельчанина 15 кг баранины

В воронежском селе нашли похитителя мяса.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области задержали похитителя мяса.

У сельчанина в Чесменке Бобровского района 2 марта взломали дверь и похитили 15 кг баранины. Владелец оценил ущерб в сумму около 9 000 рублей.

Под подозрение у оперативников попал 52-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления и имеющий непогашенную судимость.

Подозреваемого задержали в селе Березовка, у него дома изъяли часть похищенного мяса. На фигуранта завели уголовное дело о краже, ему грозит до шести лет лишения свободы.