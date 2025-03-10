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Электричка насмерть сбила школьника в Сморгони

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Школьник погиб под колесами электропоезда в Сморгони, сообщили в понедельник в Следственном комитете Беларуси.

Источник: Telegram / Следственный комитет Беларуси

По данным ведомства, несчастный случай с летальным исходом произошел вечером в воскресенье, 9 марта.

Несовершеннолетний, находившийся на железнодорожных путях, на звуковые и световые сигналы поезда не реагировал.

сказали в СК

В комитете уточнили, что несмотря на примененное машинистом экстренное торможение, наезда на ребенка не удалось избежать — 14-летний школьник получил тяжелые травмы, от которых скончался.

На месте ЧП работала следственно-оперативная группа, при его осмотре найдены принадлежавшие подростку музыкальные наушники. Сейчас Сморгонский райотдел по факту гибели мальчика проводит проверку, выясняя обстоятельства трагедии.

В СК в очередной раз напомнили, что при пересечении железнодорожных путей не следует пользоваться наушниками или мобильными телефонами, так как из-за них можно не заметить едущий поезд и вовремя отреагировать на его приближение.