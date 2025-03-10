Пожар на складе в Новокуйбышевске потушили спустя четыре часа

В МЧС Самарской области сообщили о ликвидации открытого возгорания на складе в Новокуйбышевске на улице Молодогвардейской. Он начался около 08.14 10 марта. Сначала огонь охватил 1500 квадратных метров. А спустя почти два часа пожар локализовали уже на площади 1600 «квадратов».
— В 12.36 объявлена ликвидация открытого горения, — прокомментировала пресс-служба регионального МЧС.
Таким образом, на борьбу с пожаром ушло более четырех часов. На места ЧП работали 109 человек и 37 единиц техники. На складе рухнула кровля на площади 1000 квадратных метров. Обошлось без погибших и пострадавших.