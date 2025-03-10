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Пожар на складе в Новокуйбышевске потушили спустя четыре часа

Больше 100 человек тушили пожар в Новокуйбышевске 10 марта.

Источник: ГУ МЧС России по Самарской области

В МЧС Самарской области сообщили о ликвидации открытого возгорания на складе в Новокуйбышевске на улице Молодогвардейской. Он начался около 08.14 10 марта. Сначала огонь охватил 1500 квадратных метров. А спустя почти два часа пожар локализовали уже на площади 1600 «квадратов».

— В 12.36 объявлена ликвидация открытого горения, — прокомментировала пресс-служба регионального МЧС.

Таким образом, на борьбу с пожаром ушло более четырех часов. На места ЧП работали 109 человек и 37 единиц техники. На складе рухнула кровля на площади 1000 квадратных метров. Обошлось без погибших и пострадавших.