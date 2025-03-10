Пожар на складе в Новокуйбышевске потушили спустя четыре часа

В МЧС Самарской области сообщили о ликвидации открытого возгорания на складе в Новокуйбышевске на улице Молодогвардейской. Он начался около 08.14 10 марта. Сначала огонь охватил 1500 квадратных метров. А спустя почти два часа пожар локализовали уже на площади 1600 «квадратов».